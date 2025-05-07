В преддверии Дня Победы в Нижнем Новгороде открылась «Парта Героя», посвященная памяти майора милиции Ильи Мирецкого

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в МАОУ «Школа № 84» Нижнего Новгорода в рамках Всероссийского проекта состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о начальнике отделения уголовного розыска Сормовского районного отдела внутренних дел города Горького майоре милиции Илье Давидовиче Мирецком, погибшем при исполнении служебных обязанностей.
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