В преддверии Дня Победы в Нижнем Новгороде открылась «Парта Героя», посвященная памяти майора милиции Ильи Мирецкого

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в МАОУ «Школа № 84» Нижнего Новгорода в рамках Всероссийского проекта состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о начальнике отделения уголовного розыска Сормовского районного отдела внутренних дел города Горького майоре милиции Илье Давидовиче Мирецком, погибшем при исполнении служебных обязанностей.