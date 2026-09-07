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Экс-замначальника главка МВД по Подмосковью арестовали по делу о хищении топлива

Мещанский районный суд Москвы на заседании 7 сентября по ходатайству следствия отправил под стражу бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майора Сергея Малькова, а также начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения подмосковного главка МВД полковника Алексея Суярова.

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