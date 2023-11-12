Макрон объяснил свое отношение к ударам Израиля по сектору Газа

ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Французский президент Эммануэль Макрон прояснил своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу позицию относительно ударов военных ЦАХАЛ по сектору Газа, сообщает портал Ynet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии