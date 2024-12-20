Кардиолог: зимой возрастает нагрузка на сердце

В условиях холода сосуды сужаются.По словам заместителя генерального директора НМИЦ кардиологии Наны Погосовой, здоровые люди обычно не испытывают проблем с холодом, но для тех, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, низкие температуры могут быть опасны.