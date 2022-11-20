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Бучневич впервые набрал 5 очков в матче НХЛ, став 1-й звездой против «Анахайма». У него 4+8 в 12 играх

Бучневич впервые набрал 5 очков в матче НХЛ, став 1-й звездой против «Анахайма». У него 4+8 в 12 играх

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил две шайбы, в том числе победную, сделал две голевые передачи в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан первой звездой.

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