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Спорт Уик-Энд

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Даку даже не идёт в сравнение с другими переходами, это самый громкий трансфер, он каждый сезон за «Рубин» по 10-15 мячей клал - Мостовой

Даку даже не идёт в сравнение с другими переходами, это самый громкий трансфер, он каждый сезон за «Рубин» по 10-15 мячей клал - Мостовой

«Плюс-минус все топ-клубы одинаково провели трансферное окно. Если брать по именам, то можно выделить «Спартак», - заявил бывший полузащитник «красно-белых» и испанской «Сельты» Александр Мостовой.

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