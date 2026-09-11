Даку даже не идёт в сравнение с другими переходами, это самый громкий трансфер, он каждый сезон за «Рубин» по 10-15 мячей клал - Мостовой

«Плюс-минус все топ-клубы одинаково провели трансферное окно. Если брать по именам, то можно выделить «Спартак», - заявил бывший полузащитник «красно-белых» и испанской «Сельты» Александр Мостовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым