Свежесть и энергичность: как выглядит мейкап-тренд «лаймовый макияж» Алёна ЮрьеваПереходя в новый год, нельзя упустить возможность познакомиться с одним из самых ярких и оптимистичных трендов макияжа — лаймовым оттенком.