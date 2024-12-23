Свежесть и энергичность: как выглядит мейкап-тренд «лаймовый макияж» Алёна ЮрьеваПереходя в новый год, нельзя упустить возможность познакомиться с одним из самых ярких и оптимистичных трендов макияжа — лаймовым оттенком.
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