РИА Новости: "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books

Материалы, связанные с книгами от издательства Popcorn Books были изъяты сотрудниками силовых служб.Издательство "Эксмо" существует с 1991 года и выпускает книги во всех основных жанрах, а также сотрудничает со множеством популярных авторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии