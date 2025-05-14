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Царьград

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  • Валерий Самойлов
    Ну что ж...! Получат сполна, если продолжат в том же духе! А если кто вмешается...., то вплоть до КОНЦА человечества,...Европа реально мо...
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РИА Новости: "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books

РИА Новости: "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books

Материалы, связанные с книгами от издательства Popcorn Books были изъяты сотрудниками силовых служб.Издательство "Эксмо" существует с 1991 года и выпускает книги во всех основных жанрах, а также сотрудничает со множеством популярных авторов.

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