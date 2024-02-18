Специалисты продовольственной службы подразделений МТО группировки войск «Запад» в полевых условиях непрерывно выполняют задачи в зоне проведения СВО на Купянском направлении

В одном из новых районов дислокации подразделений группировки войск «Запад» были развернуты передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ, а также другие объекты МТО.