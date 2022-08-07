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Хадсон-Одои сообщил «Челси», что хочет уйти. Он интересен «Дортмунду», «Саутгемптону» и «Лестеру»

Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из «Челси», чтобы играть регулярно. Англичанин сообщил «Челси», что хочет сменить клуб ради регулярной игровой практики, сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

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