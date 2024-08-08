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Царьград

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Найденную мёртвой на базе отдыха в Туапсинском районе женщину могли изнасиловать

Найденную мёртвой на базе отдыха в Туапсинском районе женщину могли изнасиловать

Супруг погибшей уверен, что его возлюбленную утопили, чтобы скрыть следы преступления.В сентябре 2023 года на базе отдыха в Туапсинском районе в море обнаружили тело женщины.

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