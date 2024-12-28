"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                          Полностью согласен с Сергеем Аксёновым, сразу видно, что человек об этом знает не по наслышке. Чтобы криминогенная обстановка стала лучше, надо всех мигрантов выдворить из страны, а миграционные службы изрядно перетрясти.
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2 час.
Alex Nемо
Если он реально знает то встаёт вопрос - почему он, вместо того чтобы принимать меры, в телеграмме выступает с вроде как правильными идеями, а не дело делает? Полномочий для своего региона у него более чем достаточно...
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2 час.
Одиссей
&quot;По разным данным, мы слышим, что только в одной Москве 1,5 миллиона неработающих, которые не трудятся по тем или иным причинам.&quot; Угу!!!!  Присутствуют, но не работают! А намедни Собянин рассказывал ,что в Москве планируется продолжать и расширять строительство и для этого планируется увеличить (sic!!!) завоз мигрантов. Слов не хватает - только маты!
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2 час.

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