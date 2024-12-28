"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов

АЩ Алексей Щербаков ЩАП Полностью согласен с Сергеем Аксёновым, сразу видно, что человек об этом знает не по наслышке. Чтобы криминогенная обстановка стала лучше, надо всех мигрантов выдворить из страны, а миграционные службы изрядно перетрясти.

Alex Nемо Если он реально знает то встаёт вопрос - почему он, вместо того чтобы принимать меры, в телеграмме выступает с вроде как правильными идеями, а не дело делает? Полномочий для своего региона у него более чем достаточно...