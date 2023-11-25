В Омской области сотрудники полиции приняли участие в добровольческом форуме

На базе средней образовательной школы № 7 города Омска имени Героя Советского Союза М.М. Кузьмина состоялся добровольческий форум «ПРО-Форум» среди команд участников Международного конкурса социальных проектов сфере сбережения здоровья «Общее дело-ПРО».
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