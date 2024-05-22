Toyota готовит мощный внедорожник для гоночной линейки Gazoo

Toyota планирует расширить линейку внедорожников под брендом Gazoo Racing, сообщает Car Expert. Глава GR Томоя Такахаши заявил, что компания обязательно должна выпустить внедорожник этой марки, чтобы удовлетворить потребительский спрос и конкурировать со своими конкурентами.
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