Пробы с Марса указывают на следы древней жизни

Марсоход NASA «Персеверанс», уже пять лет исследующий кратер Езеро, совершил неожиданное открытие: на поверхности пород в районе Брайт-Энджел, у края древнего русла Неретва-Валлис, обнаружены сложные макромолекулярные органические соединения.