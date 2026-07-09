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Нескучные технологии

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Пробы с Марса указывают на следы древней жизни

Пробы с Марса указывают на следы древней жизни

Марсоход NASA «Персеверанс», уже пять лет исследующий кратер Езеро, совершил неожиданное открытие: на поверхности пород в районе Брайт-Энджел, у края древнего русла Неретва-Валлис, обнаружены сложные макромолекулярные органические соединения.

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