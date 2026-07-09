Пробы с Марса указывают на следы древней жизни

Марсоход NASA «Персеверанс», уже пять лет исследующий кратер Езеро, совершил неожиданное открытие: на поверхности пород в районе Брайт-Энджел, у края древнего русла Неретва-Валлис, обнаружены сложные макромолекулярные органические соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии