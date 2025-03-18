Snap расширяет возможности Spectacles с помощью функций GPS и отслеживания рук

Прошло всего полгода с тех пор, как Snap выпустила пятое поколение Spectacles, своих AR-очков для разработчиков, а компания уже совершенствует свою последнюю пару, добавляя новые линзы и функции платформы.
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