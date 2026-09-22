На Никулинской улице капитально отремонтируют четыре дома

Согласованы проекты капитального ремонта четырех жилых домов в Западном административном округе Москвы.
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