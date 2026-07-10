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Мода и Шоу-бизнес

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На фоне игнорирования суда: жених Лерчек показал ее фото после очередной «химии»

На фоне игнорирования суда: жених Лерчек показал ее фото после очередной «химии»

Аргентинский танцор поделился кадрами с Лерчек. Он показал, как она выглядит после процедур. Сегодня Валерия Чекалина (Лерчек) не явилась на судебное заседание, на котором должна была решаться ее дальнейшая участь.

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