На фоне игнорирования суда: жених Лерчек показал ее фото после очередной «химии»

Аргентинский танцор поделился кадрами с Лерчек. Он показал, как она выглядит после процедур. Сегодня Валерия Чекалина (Лерчек) не явилась на судебное заседание, на котором должна была решаться ее дальнейшая участь.
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