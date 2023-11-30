Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Сергей Бессонов
    "Много детей хочется рожать...", ну ляпнула наша лошадь. Однополые могут калечить "воспитывать" только чужих детей. Е..."Жестоко, безумие...
  • Oleg Prauskov
    Да она сама извращенка и с....а!!"Жестоко, безумие...
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    Вроде уже и сама рожала, а как-то не догоняет, что пидерасты не рожают."Жестоко, безумие...

Российскому теневому танкерному флоту объявлена блокада, но неожиданно на помощь пришли Токаев и арабы

Российскому теневому танкерному флоту объявлена блокада, но неожиданно на помощь пришли Токаев и арабы

БЛОГ  ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  После того, как Россия открыла в арабских офшорах свои компании, которые начали торговать российскими энергоресурсами по всему миру, обрушив Женевскую и частично Лондонскую биржи (подробнее в статье ниже), и сумели обойти потолок цен, попутно заработав для бюджета России миллиарды, запад объявил российскому танкерному флоту блокаду ("Браво.

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