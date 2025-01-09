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Командир отряда «БАРС-32» отбил атаку ВСУ и спас раненого товарища

Командир минометно-гаубичной батареи отряда “БАРС-32” Сергей Александров с коллегами сталкивались с нападением боевиков ВСУ, которые стремились вытеснить наши войска с их позиций на важном рубеже спецоперации.

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