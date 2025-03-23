Около 400 человек провели митинг у автосалона Tesla против Маcка

Около 400 человек движения Tesla Takedown провели митинг у автосалона Tesla в штате Мэриленд против американского предпринимателя Илона Маcка, возглавляющего департамент эффективности правительства США (DOGE).
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