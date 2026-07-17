В Курской области введут ОБЖ и НВП с 2026 года

С 2026 года российские школьники будут изучать ОБЖ и НВП как отдельные обязательные предметы. На НВП расскажут о защите государства и гражданской обороне, на ОБЖ научат правилам безопасности в быту и чрезвычайных ситуациях.
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