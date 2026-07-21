Песков: Склады Wildberries не используются для поставок ВС РФ, Киев бьет по мирным целям

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация у компании после атак непростая, кабмин занимается этим вопросомСклады Wildberries не используются для поставок товаров для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние прилеты по логистическим центрам компании.
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