Песков: Склады Wildberries не используются для поставок ВС РФ, Киев бьет по мирным целям

Пресс-секретарь президента отметил, что ситуация у компании после атак непростая, кабмин занимается этим вопросомСклады Wildberries не используются для поставок товаров для Вооруженных сил России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние прилеты по логистическим центрам компании.