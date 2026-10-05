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Хейлунд о том, почему толкнул Жезуша после матча с Португалией: «Он не потрудился посмотреть мне в глаза, это неспортивно. Пожимать руки нужно правильно»

Нападающий сборной Дании Расмус Хейлунд объяснил, почему оттолкнул Жорже Жезуша. Напомним, 23-летний футболист отпраздновал гол в матче со сборной Португалии в стиле Криштиану Роналду , который не участвовал в этой игре из-за конфликта с Жезушем.

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