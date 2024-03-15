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Юрий Новиков: «Кочетков – интересный парень. Есть куда расти, ему нужно не упасть с горки»

«Я недавно посмотрел матч «Каролины» и «Тампы». Могу назвать его бенефисом российских вратарей. Я не могу подобрать другого слова.

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