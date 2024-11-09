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Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам

Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам

Финансовые аналитики предрекли дальнейший рост ставок по депозитам. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что, по некоторым данным, средний максимум по депозитам способен достичь 25-30 процентов к Новому году.

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