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В каких регионах России самый высокий уровень материального благополучия

По итогам 2025 года в число самых благополучных регионов России вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Санкт-Петербург.

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