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В 39 лет умер экс-голкипер «Амура» и «Локомотива» Мурыгин. У него был рецидив рака

Бывший голкипер « Амура », « Локомотива », « Металлурга », « Авангарда », « Торпедо », « Нефтехимика » и «Куньлуня» Алексей Мурыгин ушел из жизни в возрасте 39 лет.

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