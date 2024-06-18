Спортсмены Удмуртии завоевали медали на Играх БРИКС в Казани

Спортсмены из Удмуртии успешно представляют страну на международных играх БРИКС в Казани. На прошедших соревнованиях уроженец Шарканского района Сергей Широбоков завоевал бронзовую медаль в дисциплине спортивной ходьбы на дистанции 10 километров.