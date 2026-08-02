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Военные новости ★ сводки СВО

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Зеленский считает, что все запасы ракет к Patriot должны быть переданы Украине

Зеленский считает, что все запасы ракет к Patriot должны быть переданы Украине Зеленский раскритиковал США и европейские страны, в том числе из «.

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