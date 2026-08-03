Владимир Михеев. Разочарованный Трамп, израильское лобби и пророчество Киссинджера

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Плевать на экономику и жителей США раз они терпят у себя в стране таких агрессивных руководителей и даже их сами назначают . Система эта дохлая по выбору лидера . Прежде всего виновата ООН , которую создали для ограничения действий любого правителя в любой стране , по сути рабство и полное им подчинение . И руководство ООН должно быть исключительно независимым и самое главное воздействовать на руководителей любой страны по мировым законам без какого на то отклонения и решать любые вопросы только мирным путём без ущерба для всех , ибо будут караться без промедления и не обязательно военными (силовыми) методами , коли достаточно и уже на то существуют мирные ( экономические и законные методы) . На сей момент Законы созданы только под себя и ходят они тоже под себя( вредя вем сообществам или странам ,как отживший старик уже не способный двигаться в предсмертных судорогах ( пример тому неразумные Байден и Трамп ), придумавшие свои правила . А ведь можно переключать обеспечение в любой стране именно организма человека (людей любого общества )без которых он не может существовать. Или объявить общее презрение и отключить (игнорировать ) нарушившего всемирный закон . И это делается и даёт поразительные результаты . Или можно лечить отдельные общества стран , допустим инфицируя или предупреждением под страхом инфицирования страны .