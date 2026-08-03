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Спички - не игрушка

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Владимир Михеев. Разочарованный Трамп, израильское лобби и пророчество Киссинджера

Владимир Михеев. Разочарованный Трамп, израильское лобби и пророчество Киссинджера

Спровоцированная режимом Нетаньяху война против Ирана привела к неожиданным последствия для её вдохновителей Провальная заморская авантюра с нападением на Иран тандема Израиль – США, которая продолжает множить болезненные последствия для мировой торговли, для энергетической и продовольственной безопасности, вкупе со своевольничанием Биньямина (Биби) Нетаньяху и его ястребиной команды, демонстративно вытерших ноги о формального патрона в лице Дональда Трампа, привели к тектоническим сдвигам.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Плевать на экономику и жителей США раз они терпят у себя в стране таких агрессивных руководителей и даже их сами назначают . Система эта дохлая по выбору лидера . Прежде всего виновата ООН , которую создали для ограничения действий любого правителя в любой стране  , по сути рабство и полное им подчинение  . И руководство ООН должно быть исключительно  независимым и самое главное воздействовать на руководителей любой страны по мировым  законам без какого на то отклонения и решать любые вопросы только мирным путём без ущерба для всех  , ибо будут караться без промедления и не обязательно военными  (силовыми)  методами , коли достаточно и уже на то существуют мирные ( экономические и законные методы) . На сей момент Законы созданы только под себя и ходят они тоже под себя( вредя вем сообществам или странам  ,как отживший старик уже не способный двигаться в предсмертных судорогах ( пример тому неразумные Байден и Трамп ), придумавшие свои правила . А ведь можно переключать обеспечение в любой стране именно организма человека (людей любого общества )без которых он не может существовать. Или объявить общее презрение и отключить (игнорировать ) нарушившего всемирный закон . И это делается и даёт поразительные результаты . Или можно лечить отдельные общества стран , допустим инфицируя или предупреждением под страхом инфицирования страны .
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