Как правильно сажать клён

Клён (лат. Аcer) — это род древесных растений семейства Сапиндовые (Sаpindаceae). Большинство видов клёна — это деревья высотой от 10 до 40 метров, но есть и кустарники высотой 5–10 метров с небольшими ветками, растущими от основания ствола.