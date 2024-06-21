Как правильно сажать клён

Клён (лат. Аcer) — это род древесных растений семейства Сапиндовые (Sаpindаceae). Большинство видов клёна — это деревья высотой от 10 до 40 метров, но есть и кустарники высотой 5–10 метров с небольшими ветками, растущими от основания ствола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии