Глава комитета Госдумы рассказал, кому необходим тонометр

В мире ежегодно гипертония становится причиной 10 миллионов преждевременных смертей. При этом все чаще от повышенного давления, которое принято считать заболеванием пожилых людей, страдают россияне среднего возраста и молодежь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии