Срок расследования дела пропавшей семьи Усольцевых не установлен законом

Отсутствие установленного срока расследования Расследование дела о пропаже семьи Усольцевых, исчезнувших в сентябре 2025 года в Партизанском районе Красноярского края, не имеет установленного законом срока завершения.
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