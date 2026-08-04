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Срок расследования дела пропавшей семьи Усольцевых не установлен законом

Отсутствие установленного срока расследования Расследование дела о пропаже семьи Усольцевых, исчезнувших в сентябре 2025 года в Партизанском районе Красноярского края, не имеет установленного законом срока завершения.

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