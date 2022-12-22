Экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, комментируя поездку президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил, что это страна должна быть деколонизирована, иначе она вскоре прекратит существовать, передает ТАСС.
Экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, комментируя поездку президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил, что это страна должна быть деколонизирована, иначе она вскоре прекратит существовать, передает ТАСС.
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