The head of Ryanair, Michael O'Leary, in an interview with Euronews, called the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, useless, and the European Parliament a "ship of fools.
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