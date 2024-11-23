Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины 47-й президент США Дональд Трамп не допустит повторения на Украине ситуации, аналогичной выводу американских войск из Афганистана.
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Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины 47-й президент США Дональд Трамп не допустит повторения на Украине ситуации, аналогичной выводу американских войск из Афганистана.
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