Журналистка Соня Колтуклиева получила перелом плеча после того, как сотрудник Национальной службы охраны толкнул ее у штаба партии «Прогрессивная Болгария».
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