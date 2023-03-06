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Лазерная шлифовка шрамов: фото до и после. Шлифовка шрамов лазером на коже: описание процедуры и отзывы пациентов

Недостатки кожи вызывают неприятные ощущения, особенно если они находятся на лице или руках. Но благодаря современным технологиям эстетической косметологии можно устранить дефекты с помощью химических средств, а также механического воздействия.

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