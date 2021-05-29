Лена захотела встретиться с подругами, но муж не разрешил. Сказал что раз вышла замуж то никаких подруг теперь.

Элина МорозоваПолитикаЛена захотела встретиться с подругами, но муж не разрешил. Сказал что раз вышла замуж то никаких подруг теперь. Вечерело. Прохладный ветер просочился в форточку и напомнил Лене о том что сейчас все же весна, а не лето.Вернуться к статье695НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьalla сираеваВообще-то,муж прав - чего ради эти посиделки замужней женщине...NatalyПрочитала о занятном эксперименте на тему женской покорности. Втайне от мужей несколько десятков женщин за материальное вознаграждение должны были в течение месяца выполнять следующие задания. Не перечить мужу Не возражать ему даже в мелочах Во всем его слушаться Обращаться к мужу только в уважительном тоне и ласковыми словами, даже если он груб Ни вербально, ни другими способами не показывать агрессию Во всем поддерживать мужа и создавать для него наилучшие условия Стараться исполнять все желания мужа Но самое важное – сам мужчина не должен был знать, какое именно задание получила жена, и что ровно через месяц вся эта история закончится. Казалось бы, что может случиться, если постоянно заботиться о любимом человеке, и не давать ему отпор. Однако, уже через пару недель можно было зафиксировать первые результаты. Некоторые женщины пожелали выйти из эксперимента, потому, что отношения в семье сильно испортились. Мужчины, вместо того, чтобы стать ласковыми, умиротворенными и готовыми к подвигам, стали крикливым, капризными и невыносимыми. Их характер сильно испортился, а никаких значимых улучшений и достижений за это время не случилось. В итоге, до финала дотянуло только восемь пар, находящихся на грани развала. Из них в нескольких были зафиксированы попытки мужей поднять на жену руку, а одна из женщин, самая молодая, подала на развод тотчас же после завершения эксперимента. Сделать выводы из результатов этого эксперимента не так тяжело: оказывается, покорность и терпение работают только тогда, когда они работают в обе стороны. Если же такую ношу берет на себя кто-то один, то отношения способны превратиться в настоящий ад. Отношения – эта не та лямка, которую можно тянуть одному...Элина МорозоваЯ сама по молодости когда то солвершила такую ошибку с БМ. Вывод однозначный: Чем ты покорнее и покладистей, чем меньше имеешь свое мнение, тем больше распоясывается муж, вытирает о тебя ноги, ни во что не ставит и отношения только портятся.....Natalyникогда бы и не за что на свете не согласилась бы на такой эксперимент" женская покорность" Я сто пудовый Говен по гороскопу со всеми " прелестями" вытекающими из этого знака если Дух Овна хоть где то придавлен то это капец, запасайтесь дьяволы гробами- эффект сжатой пружины обеспечен каждому " покорителю" пружина обычно разжимается с такой силой, что зубы сжавшего её глупыша собрать обратно не возможно от слова совсем)))Элина МорозоваНу может и гороскоп не последнюю роль играет. А я - весы на границе со скорпионом. Вот так получилось, что первую часть жизни была весами, а потом плавно преорбразилась в скорпиона))))Лариса КондаковаА я наоборот, скорпион на границе с весами. Я и думаю, Элин, что ж мы с вами так похожи, видать родственные души. Правда во мне яду побольше. Все-таки скорпионья натура дает себя знать.Natalyу меня родители знали хорошо, что Я такое)))))остановить барана ломящегося в новые ворота не реально, лучше не вставать на пути -растопчет. По этому только манипуляшки - уговоры переговоры создание в голове бяшки сомнений по типу а вот посмотри с этой стороны а вот с этой взгляни не будет ли такой путь короче и так ли уж тебе надо то к чему ты так летишь сейчас? Остановись ,остановись, подумай еще раз. Родители всегда действовали прежде всего отвлечением внимания от ненужной не правильной цели а затем включали обольщение и подкуп взамен предлагалась более яркая более вкусная и более красивая цель))))Элина МорозоваА вот это меня всегда бесило. Когда я понимала, что мне хотят заговорить зубы, отвлечь внимание, подменить одно другим. Я всегда люблю по честному. Могу в честном варианте даже согласиться на то, что мне и не нравится. Но и прикидываться не буду, что мне это нравится. Просто скажу, что уступаю, хотя и не согласна.Элина МорозоваАстрологи говорят что очень важен не только день, но и час и минута конкретного года рождения. А моя мама не помнила ничего точно. А вот я, наоборот, как только родила, сразу спросила сколько времени. Знала , что когда ни будь сын спросит. И да, спросил, в свое 25-летие...Nataly- Знаешь, у меня дом полная чаша … - вздохнула знакомая. - Я могу позволить себе хорошо выглядеть, у меня любящий муж, взрослые дети, живые и бодрые родители. Но если бы ты знала, как мне плохо. Плохо, а рассказать некому. Решат: с жиру бесится. Не раз замечала, что в таких историях благополучие только внешнее. И под словом «любовь» может прятаться все, что угодно. Увы, но реальность жестока: искренне любимая и любящая женщина несчастна не бывает. И под маской любви может прятаться все, что угодно. Но чаще всего: контроль, собственничество и обесценивание. Это три основных вида ржавчины, подтачивающей идеальные с виду отношения. - Контроль маскируется под заботу. Иногда они так похожи, что человеку и предъявить нечего. Однако, отличия все-таки есть. Первое – сам посыл. Забота – это делать человеку лучше в соответствии с ЕГО представлениями о благе. Контроль – это пытаться сделать человеку лучше в соответствии со своими представлениями об этом. Второе – это то послевкусие, которое остается у человека. Когда о тебе позаботились, ты чувствуешь благодарность. Контроль же вызывает чувство вины, раздражение или даже ненависть. - Собственничество маскируется под страх потерять. Никогда ревность не была и не будет признаком любви. Ревность показывает лишь одно – человек считает тебя, твое тело и душу своей собственностью. Когда ты любишь человека, ты просто держишь свою дверь всегда открытой для него. Когда же ты стараешься закрыть его самого в крепости, и не пускать в окружающий мир, ты жалкий и не эффективный собственник. Любовь – окрыляет. Собственничество – гнетет. - Обесценивание маскируется под прямоту. Мне кажется, нет более страшной ржавчины, разъедающей отношения, чем обесценивание. Задушить можно каждый творческий порыв, обесценить каждый шаг, обесточить любое начинание. В этом нет никакого рационального смысла, но манипулятору он и не нужен – ему важно не упустить свою власть. - Это платье тебе не идет, оно нелепое! - Зачем ты занимаешься в зале, если все равно нет результата! - Почему ты столько денег тратишь на косметику, все равно уже не поможет… - Водить ты все равно не научишься… Если спросить автора этих фраз, зачем он это делает, он ответит вполне логично: я хочу быть честным с тобой. Или: я не хочу, чтобы над тобой смеялись другие. На самом же деле, все, что ему нужно – это упавшая самооценка жертвы. И полный контроль над ней… Наличие некоторых из этих пунктов в семейной жизни говорит о том, что, скорее всего, в семье все не так уж и благополучно, как кажется…. А наличие всех пунктов говорит о том, что давно пора бить тревогу…Nataly))О--ооооо, НЕТ, мой папа просто твёрдо был убежден в том, что только то к чему человек пришел сам путём размышлений обдумывания обсасывания проблемы со всех сторон, только это и станет его внутреннем убеждением его стержнем его правилом в следующих действиях и поступках. а для вырвыработки у маленького человечка правильных убеждений и стержня жизненного, можно и манипульнуть немного. Это, что то из серии того, когда цель оправдывает средства её достижения)))))Элина МорозоваЗависит от серьезности вопроса.Элина МорозоваЕсли муж сам не шляется по мальчишникам и прочим мужским развлекухам,не задерживается на работе без веской причины, то надо пойти ему навстречу и соблюдать условия , равные для обоих.Natalyесли случился наезд на твои интересы( базовые потребности) и личные психологические границы. прежде всего нужно подумать о том, насколько ваши отношения с мужем безнадёжны и какав% дискомфорта они вам уже создали. если цифры не утишительны и в браке вы теряете больше чем приобретаете, то нфиг вам такой мужик? Пендаль для ускорения под жопу и гнать гнать гнать урода, сейчас мужчин как грязи вокруг. чай не 41 год прорываться никуда не нужно....О попытках реанимировать безнадёжные отношения Может быть, это прозвучит грубо, но в таких случаях уместна старинная индейская поговорка: «Лошадь сдохла – слезь». К сожалению, 90% людей развивают вокруг этой ситуации бурную деятельность: уговаривают всех вокруг и себя, что осталась какая-то надежда; уверяют, что «так было всегда, но как-то же ехали»; посещают тренинги, марафоны и семинары по оживлению дохлых лошадей; привыкают к мысли, что хоть их лошадь и дохлая, но она намного лучше и надёжнее, чем другие дохлые лошади. Такая жизнь «спиной вперёд» заставляет торчать в болоте прошлого и лишает возможности построить новые, гармоничные и счастливые отношения.NatalyПосмотрите на самые развитые страны. Там почти нет дисбаланса полов в пользу мужчин, однако женщине в этих странах, чтобы выжить и выкормить ребенка, не надо иметь семью. Численность матерей-одиночек в России растет, но их у нас примерно 30%, в два раза меньше, чем в Скандинавии, примерно в полтора раза меньше, чем в США и Великобритании. Потому что чем более защищена женщина, тем реже она вступает в зарегистрированные отношения. И тем более ухоженными и современными выглядят в такой стране мужчины. Прохожие в Исландии, Великобритании, Швеции выглядят примерно одинаково: много толстушек-простушек без макияжа и мужчины все повально напомаженные, с кубиками на животе. Потому что вынуждены бороться элементарно за доступ к сексу. Страны, ставшие эталонами в деле защиты прав человека, уже сегодня демонстрируют россиянам, что с нами станет завтра. В богатых и развитых странах нет браков по расчету и браков по принуждению. Женщины там спят с теми, кто им нравится. Именно женщины выбирают и всегда — лучших. Уже сегодня из каждой 1000 фертильных женщин не менее 300 единовременно беременны, менструируют или имеют младенца, то есть, они почти не рассматриваются в качестве сексуальных партнерш. Из оставшихся 700 еще около 10% бесплодны и чайлдфри. Их, кстати, с развитием общества станет больше. Уже сейчас конкуренция 100% фертильных мужчин идет за приблизительно 630 женщин: и замужних и незамужних. А мужчин фертильного возраста, между прочим, у нас чуть больше, чем женщин, дисбаланс начинается позже, когда идет возрастная мужская смертность от курения, алкоголя, болезней. Но чем моложе поколение, тем больший в нем перевес мужчин. А теперь представим, что все эти 630 оставшихся женщин не заинтересованы в браке, потому что они им не нужен. Половина не заинтересована в сексе вообще. Лишь треть готова на повторяющиеся свидания и еще пара десятков процентов согласна на разовые встречи. Какой-то процент этих женщин некрасивы, больны или инвалиды. Остальные выбирают лучших. Самых умных, активных, развитых и, главное, уважающих женщину. Это процентов 20 от силы. А до размножения будут допущены и вовсе 5-10%. То есть, в обществе будущего вполне может получиться так, что 5-10% мужчин будут оставлять потомство, а те самые диванные неудачники этой возможности окажутся лишены.NatalyЧасто мужья, сами того не замечая, или желая обезопасить себя от возможных соперников, очень сильно сокращают круг общения женщины. Они разгоняют подруг и друзей. Запрещают одиночные выходы в свет. Протестуют против групповых хобби, типа танцев или спортзала. А некоторые даже требуют осесть дома и не ходить больше никогда на работу. Иногда такое затворничество связано не с мужем, а с ситуацией – например, с необходимостью создавать ребенку режим в декрете. Но в любом случае такая ситуация в нашей культуре, увы, не воспринимается как ситуация - SOS. Мужчина смотрит на происходящее со своей колокольни – ему-то хватает эмоций на работе, с друзьями, и так далее. И никакой ответственности за оторванность жены от социума он нести не желает. В конце концов, для чего же еще создана женщина, если не для сидения дома с детьми? Но для общительной женщины-экстраверта ситуация эта подобно одиночному заключению (с той разницей, что в одиночном заключении все-таки есть время заняться собой). У нее складывается катастрофический дефицит эмоций, и она обрушивает их или на мужа, или долго копит, а потом ее, что называется, «несет», иногда доходит и до развода.Да такого, что мало муженьку не покажется женщина непременно отомстит по полной за все бесцельно и бездарно прожитые с этим угнетателем абьюзером годы. а уж что что женщина умеет сделать так что мужику самому жить не захочется.Элина МорозоваВот именно. Очень часто одинокая женщина- это как раз замужняя женщина.NatalyКогда я была маленькой, я представляла одиночество так: красивая женщина лет сорока, непременно у окна, одна в комнате, рыдает. Не знаю, что именно натолкнуло меня на эти ассоциации. Может быть, рассказы старших родственниц. А, может, песни Аллы Пугачевой, которая в тот период активно эксплуатировала образ «брошенной». Но в память врезалось, что одиночество – это, во-первых, быть одной. А, во-вторых, плакать. Однако, с возрастом я стала замечать, что наличие людей рядом далеко не всегда является средством от одиночества. Я увидела десятки женщин и мужчин, которые формально состояли в браке, имели родственников и семьи, и в то же время были чрезвычайно одинокими. Никому не было до них дело, даже собственным детям, жёнам и мужьям. Мой коллега Алексей был тихим и скромным мужчиной, привыкшим подчиняться сначала властной матери, потом жесткой начальнице. С женщинами у него до 26 лет не складывалось. И только уже в зрелом, солидном возрасте на него положила взгляд разбитная, уверенная в себе и яркая Анжелика. Зачем ей бы нужен этот робкий очкарик – мне до сих пор не известно. Думаю, что консервативные родственники девушки настаивали на замужестве, считая длительное «сидение в девках» позором. А Алексей, с одной стороны, отлично служил прикрытием, а, с другой, не сковывал свободу девушки. Так и жили. Алексей приносил зарплату, переделывал все дела по дому. Но всё равно был очень скоро выдворен спать на диван. Так и жил, годами выпрашивая у жены крошки женского внимания. Никому не нужный, не интересный, одинокий мужчина. Человек – невидимка, человек - ширма. Домохозяйка Антонина с детства мечтала о карьере жены и матери. Представляла, как нарожает троих детей, будет счастливо жить с мужем, и будет у них дом – полная чаша. Рано вышла замуж, и всю себя посвятила семье, не напрягаясь особо с учебой и трудовым стажем. Да и не до того было – дети рождались один за другим. Муж, с которого женщина сдувала пылинки, сначала души в ней не чаял. Тащил все в дом, обустраивал быт. А потом как-то незаметно стал отдаляться. Начал задерживаться на работе, а иногда и оставаться ночевать у друзей. Со временем женщина поняла – у неё появилась соперница. Но сделать с мужем ничего не могла – зависела от него и морально, и материально. Да и некуда идти. Один сын – подросток, другой – первоклассник. Третий еще детсадовец. Пришлось терпеть. Постепенно муж и вовсе перестал с ней разговаривать. Из семьи не уходил, но… Приходил, ел и уходил к другой. При этом вёл себя как собака на сене – заводить романы с другими мужчинами не давал. Так и жила она соломенной вдовой. Замужняя, но такая по-женски одинокая. Только дети и спасали. А потом и они выросли. С другой стороны есть у меня в подругах такие одинокие женщины – огонь! Идет она по улице – мужики головы сворачивают. На дороге пробка. Свободная, самодостаточная, никого не ищет, всё свое свободное время посвящает себе. Дети выросли, но часто заходят в гости поболтать. Подруг, друзей целый мешок. Работа интересная, хобби. Не до одиночества тут. Я это не к тому говорю, что в разводе быть хорошо, а замужем плохо. По-разному бывает, удачный брак это счастье, конечно же. Просто я о том, что одиночество – это не всегда отсутствие штампа в паспорте. Это всегда про семейное положение, наличие детей, формальную сторону жизни. Я иногда задумывалась – а почему эти женщины и мужчины не уходят? Остаются там, где им больно и плохо? Где их не ценят и не ждут. Ответ, как мне кажется, прост – боятся остаться одинокими. И при этом не замечают, что они уже давным-давно одиноки. Быть одной без мужчины и не чувствовать себя одинокой вполне возможно. Достаточно принять и осознать новые правила игры. А вот одиночество в семье, увы, гораздо страшнее. Мне кажется, что это самый страшный вид одиночества.Элина МорозоваСамые веселые и оптимистичные женщины, которых я знаю- это не замужние. А самые безнадежно несчастные- это состоящие в браке или сожительстве.Наум Наумов""""""""""""А самые безнадежно несчастные- это состоящие в браке или сожительстве."""""""""""" Это верно, поскольку современные безбожницы, вместо семьи создают колхоз. А в колхозе откуда счастью взяться?! Ниоткуда.Элина МорозоваДа кому твой сектантский колхоз нужен. Убожик ложнобожик.Лариса КондаковаО, Болван Болваныч пришел со своим очень "ценным" мнением.Борис ШумиловА если подруги РСПешки, пусть сидит дома, с такими подругами и врагов не надо, все равно утащат её на свое дно, социальной лестницы.))))Элина МорозоваКонечно. А если друзья кобеляды, то пусть муж сидит дома, а то орпцстится на дно социальной лестницы. Ну а сожители каждый может позволить себе жить так как хочет. Они ведь друг другу никто.Наум Наумов"""""""""Ну а сожители каждый может позволить себе жить так как хочет.""""""""" Это да, сожительствуют по любви, а законный брак в ЗАГСе, это уже уход в проституцию.Элина МорозоваНу да. Сожительница имеет право не звниматься хозяйством и не обхаживать тухлую диванную тушку. Гулять с кем хочет ,где и когда хочет. Сожительство- это дело такое независимое.... Ну вот, промелькнул в тебе проблеск слабой сообразительномьт.ирина Северова северова (гуляева)Отлично,она просидит дома лет так десять без подруг ,без развлечений и превратиться в бледную поганку. Муж ее бросит, а она с чем останется ?NatalyБольшинство мужчин в нашей стране считают, что главная функция женщины — быть хранительницей очага. Это мнение можно списать на сексизм и гендерные стереотипы, но ведь женщины и сами так считают. Практически все свободное время они проводят в бегах от дома до магазина, от магазина до детского сада и школы, оттуда — снова домой на кухню. И так по кругу.быть хозяйственной в 21 веке — слишком просто. Это базовые навыки, с которыми сейчас успешно справляются соответствующие службы.Быть домохозяйкой — это не призвание. Также, как родительство, – это не тяжкий труд.Только у нас большинство женщин считает, что беременность – это болезнь и сидят в декретах по нескольку лет: «В нормальной ситуации женщины ходят на работу на последних сроках беременности и выходят спустя пару месяцев после родов, чтобы не потерять карьеру». Если женщине нравится быть хозяйкой, это должно быть ближе к хобби, но никак не самой жизнью. Ведь в жизни еще столько всего важного и интересного.Мужик работает, жена воспитывает детей– это устаревшие и неработающие установки Такие разделения – путь к разводу. В семейной жизни должна быть партнерская работа. Ведь вынести мусор или сходить в супермаркет не составит никакого труда мужчине, в то время как женщина читает книгу или делает маникюр.Нужно размывать границы и убивать стереотипы. Быть хозяйственной для современной женщины – это не обязательство и не призвание!СергейБабы понятия не имеют, кто такая хранительница очага. Они думают что хранительница очага, это та, кто варит суп и моет пол.ирина Северова северова (гуляева)Чаще бывает хранительница НИЧЕГА , как говорит НаталиСергейМожет и бывает, я не виделЭлина МорозоваДа потому что бабы очаг в глаза не видели)))))) Как хранить то, чего нет?)))Natalyа мужики понятия не имеют о том что батарея центрального отопления в бабушкиной хрущебе газовая плита кухне микроволновка, купленная по скидкам на распродаже за 2,5 тыс руб. ну никак не тянут на ОЧАГ , который необходимо ХРАНИТЬ, а то МРОТ, что он ЗАБИВАЕТ НА ОХОТЕ вовсе не называется МАМОНТОМ)))))NatalyМужчины в России слабы, безынициативны, многие испорчены годами бесперспективного труда и выученной беспомощности. Но не в этом их трагедия. Куда важнее, что слабыми они становятся на фоне усиления женщины, которой очень быстро такие мужья становятся не нужны. Парадокс, но слабый мужчина уместен лишь в патриархальном обществе. Почему? Потому что там ему не нужно конкурировать. Именно в патриархальных консервативных странах каждый мужчина, невзирая на доход и образование, может рассчитывать на брак с женщиной и даже на многочисленные внебрачные связи. Но чем эмансипированнее женщина, тем сильнее, умнее и красивее должен быть мужчина. Потому что слабых и глупых женщины выбирают только под давлением: семьи, устоев, бедности.В свободном обществе конкуренция мужчин за секс усиливается с усилением эмансипации женщины. Этому много причин. Во-первых, истинная потребность в регулярном сексе есть не у многих женщин, соответственно, большинство сегодня идут замуж по социальным причинам. «Ну и что, зато с ним как за каменной стеной» — это абсолютно социальный аргумент отдачи супружеского долга, который теряет смысл вместе с самим долгом, если женщине законом гарантированы равноправие и защищенность. Как только причины отпадут, женщине выгоднее будет жить одной, потому что в одиночку ей легче вести хозяйство. Легче готовить, не нужно обслуживать мужчину, приходится реже делать уборку. Мужчины менее самостоятельны в быту. Поэтому и в условно прогрессивных семьях мужчина, хотя и старается помогать жене, но и готовит, и прибирает реже, а мусорит, наоборот, чаще. Даже если женщине не нужно дома готовить, если у нее на будние дни есть посудомоечная машина, а для выходных — нанятая уборщица, ей все равно выгоднее вести хозяйство одной. Другая причина, почему при финансовой самодостаточности, женщина предпочтет жить без мужчины — это безопасность ребенка. На подсознательном уровне мужчина женщиной воспринимается в семье как риск. Он сильнее, он может ударить ее и ребенка. Я встречала когда-то очень серьезные исследования, говорящие о том, что женщине от природы свойственно беспокойство при нахождении ее ребенка рядом с мужчиной, хоть даже и мужем. Это беспокойство преодолевается только в самых редких случаях хорошего отцовства.Мужчина в доме часто воспринимается именно как фактор риска. Это риск силы, ведь он может бить и навязывать волю, особенно в воспитании детей, что становится важным, если женщина хочет отдать ребенка в математический класс, а муж настаивает, что сын должен «расти мужиком». Второй риск — это, как ни странно, риск голода. Мужчина больше ест: если он теряет доход, то объедает семью.СергейНаташа, ты моим словам подтверждение )) Баба у газовой плиты не хранительница очага. Это немного другое.NatalyВ любой популяции любых животных выбирает всегда тот, кто рожает. Тигры, медведи или собаки еще не придумали способа, как заставлять самку им отдаваться, у них самцы и самки примерно одинаковы по силе. Тигру-насильнику тигрица легко может откусить голову. Поэтому в дикой природе тигр не насилует самок. Человек нашел способ принуждать женщину к регулярному сексу через общественное мнение и экономическое давление. Перестанет способ работать — слабые мужчины прекратят размножаться и вообще иметь доступ к женщинам. как только женщина получает возможность самостоятельно растить ребенка без финансового участия мужчины, у нее резко падает потребность в семье. И возрастает конкуренция мужчин за тех женщин, которые еще готовы создавать семью. А, проще говоря, за регулярный секс. В больших городах эта конкуренция уже есть, за ухоженных, равных себе по достатку и положению женщин мужчины соревнуются путем отказа от жестких патриархальных норм. Пузатые мужички, считающие, что место женщины у плиты, уже могут получить красивую женщину только за деньги, покупая секс прямо или опосредованно. Если денег у патриархального товарища нет, он лежит на диване один или с некрасивой соседкой, которая работает наравне с ним охранницей в ЧОПе и готова терпеть его консервативные замашки, потому что больше за нее никто не конкурирует. Чем моложе в нашей стране люди, тем отчетливей видна эта тенденция. Женатые парни примерно до 30 лет все чаще возятся с детьми, готовят, ходят за покупками. Это — необходимая трансформация. Те, кто сегодня ушел от патриархальных догм, просто лучше чувствуют тренд. А он в любой патриархальной стране одинаков — женщины первыми отказываются от традиционного уклада, потому что он им не выгоден.СергейТак никто не спорит, самка тигра выбирает самца не для утех, а для будущего здорового потомства. И только бабы трахаются с кем попало, за разные нищаки ))))NatalyБРАК это прежде всего социально-экономическому проект. Часто мы романтизируем партнерские, брачные отношения, осложняя семейную жизнь. Мы, современные люди, отчего-то ждем, что брак нам будет приносить одно сплошное удовольствие, что партнер будет источником непрерывного кайфа — интеллектуального, эмоционального, сексуального, какого угодно. В нашем понимании муж или жена должны постоянно продуцировать невероятный драйв. А они не справляются, потому что это попросту невозможно. На большой дистанции (брак может длиться и 50 лет) обязательно будут кризисы и спады. Невозможно удовлетворить эти нереальные требования о вечном кайфе. Все попадают в критические психологические ситуации. Партнер будет источником проблем в том числе. И к этому нужно быть готовым, как к кризисам в бизнесе, например. И это еще один повод воспринимать брак взвешенно и прагматично, как деловое соглашение.Статистика подсказывает, что количество разводов выросло в тот период, когда люди начали заключать браки на основании любви, а не расчёта. Это и неудивительно: любовь заканчивалась — и приходило нестерпимое и логичное желание разорвать связь. Понимание и принятие брака как проекта со своими задачами и функциональными особенностями , значительно облегчает жизнь индивида БИЗНЕС и НИЧЕГО ЛИЧНОГО))))) короче прежде чем лезть в " отношеньки" берем каклькулятор и считаем-считаем что найдем что потерям в этом рисковом финансово экономическом проекте именуемом "брак".Natalyты опять всё попутал репродукция и секс это два большая разница))))))))Понятие "репродукция" в смысле, который "опасно" и критически близок к смыслу понятия "секс" - это процесс воспроизводства жизни, процесс выживания во времени, деторождение, который фрагментарно, в самом начале включает в себя половое соитие (сношение), которое приводит к зачатию. А дальше репродукция - это и вынашивание плода, и роды, и кормление, и уход за беспомощным ребенком, и воспитание его и так далее и тому подобное. В общем репродукция - это все, что делают родители до достижения ребенком психологической и социальной зрелости. Секс - это, как правило, противоположность репродукции, так как в 99,99% случаев, люди, которые занимаются сексом, не хотят, чтобы произошло зачатие. И сексом занимаются много раз, в среднем раз в неделю. А кто-то и три-пять раз на день. Это уж точно не репродукция. Репродукция - это, по крайней мере в момент соития, биология. Биологическая программа. для которой критически нужны мужчина и женщина. Но функции у них явно разные. Мужчина дает женщине сперму, а она потом несет всю тяжесть последствий. Кстати, материнский инстинкт - это программа, созданная природой для успешной репродукции уже когда женщина беременна, когда родила, выкармливает и так далее. Мужчина в этот момент биологически не нужен. Он нужен только социально. А секс - в тот же самый момент - это не биология, а культура. Мы получаем удовольствие от секса. В этом его главный смысл. И в сексе не важно, есть ли партнер вообще, так как самой массовой формой получения сексуального удовольствия есть самоудовлетворение. В сексе не важно куда попадет сперма. В сексе не важно, с однополым или разнополым партнером происходит контакт. И так далее и тому подобное. Так что давайте понимать, что секс и деторождение, репродукция - это только в одной "точке" общие, но в других разные и даже прямо противоположные феномены и понятия.Natalyто, что ты назвал"разные нищаки" ничто иное, как показатель того, что мужчина именно альфа самец, кто ими владеет этими няшками и вкусняшками тот типа суер пупер самец, а у которого ничго не и дать женщине ему нечего тот явно лузер омежка и генетический мусор шваль нищебродная не имеющая право размножаться. таких к телу не допускают от слова совсем))))Наум Наумов""""""""""""Да потому что бабы очаг в глаза не видели))))))"""""""""" Вот это ты верно заметила, так и есть. А всё потому, что бабы сатанистки, безбожницы, не семью создают, а банальный колхоз. Баба не жена, а колхозница. И никакого очага в колхозе нет, и быть не может.Наум Наумов"""""""""никак не тянут на ОЧАГ , который необходимо ХРАНИТЬ, """""""""""" А что, по твоему "тянет" на очаг, который надо хранить. Кстати, хранить жена должна, в первую очередь, огонь в очаге. А что за огонь, в очаге, колхозница даже представить себе не может.Наум Наумов""""""""Это немного другое.""""""""" Да это не немного, это, вообще, не о том.NatalyВыходить замуж и жениться по любви - это официальный лозунг современных брачных отношений в нашем регионе. Брак по взаимной любви считается идеалом. Но встречается реже. Брак по схеме: один любит, другой позволяет себя любить, встречается гораздо чаще. Но в обеих случаях ключевым моментом является любовь. По крайней мере официально. А если смотреть глубже... То можно увидеть и другие мотивы. Даже выбор в пользу брака с тем, кто меня любит сильнее, чем я люблю его - это выгода. Удобно, приятно и кажется, что всегда можно будет этим воспользоваться. Наивные надежды, кстати. Или, например, выйти замуж за более обеспеченного при небольшой любви к нему бывает гораздо легче, чем пойти по большой любви "в шалаш". Выгода и расчет есть и в другом аспекте. Большинство брачных союзов - это прагматический компромисс, точнее сделка, где условная и субъективная брачная привлекательность одного примерно равна условной и субъективной брачной привлекательности другого. Хотела бы замуж за "прынца", но сама, реально или мнимо, не "прынцесса", поэтому соглашается на "простолюдина". Или хотел быть главой семьи, поэтому отказался от отношений с женщиной с сильным характером и высоким доходом. И так далее и тому подобное. Кстати, именно из-за ошибок в определении своей и чужой брачной привлекательности люди с завышенной или чрезмерно заниженной брачной самооценкой часто остаются одинокими.Наум Наумов"""""""""она просидит дома лет так десять без подруг ,без развлечений и превратиться в бледную поганку. """""""" А если она будет пить, гулять блядствовать десять лет и муж её бросит, с чем она останется?СергейУ брачующихся любви может и не быть, они просто симпатизируют друг другу, людям вместе хорошо, у них общие интересы.ирина Северова северова (гуляева)Причем здесь пить и гулять ?Natalyпросто симпатизируют друг другу, людям вместе хорошо, у них общие интересы.добавь к этому взаимовыгодную экономическую составляющую получишь формулу идеального брака. логика цифр честной бухгалтерии где дебет всегда сходится с кредитом взаимоуважение доверие, как деловому партнеру который честно соблюдает условия сделки, а именно своевременно вноси платежи по контракту не сливает информацию конкурентам))))о только на этих условиях и возможен современный брак. минимум эмоций и завиральных фантазий максимум сухой логики и цифр.Наум НаумовА что должна делать жена, чтобы при разводе, через десять лет, остаться с чем-то?Элина МорозоваСемья и брак- это всего дишь социальная надстройка над экономическим базисом. И обозначено это экономическими причинами, а не какими то искусственно придуманными " предназначениями", А если дядьку колбасит от теории "предназначений" так пусть для начала подумает о своем собственном и выполняет его.Элина МорозоваЯсный пень , в твоем лжебубожном сектантском колхозе у тебя и трусов своих нет, чужие воруешьНаум НаумовА ты в своём колхозе чего воруешь у мужа?Элина МорозоваУ меня к счастью нет колхоза))))Наум НаумовТы путаешься в показаниях. Раньше ты утверждала, что у тебя законный брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Поздравляю вас соврамши.NatalyБрак в 21 веке – это, прежде всего, выгодно, а уже потом, всё остальное. Человек человеку партнер. Тот, с кем удобно проводить время. Удобно снимать квартиру. Удобно заниматься сексом. Удобно путешествовать.Рядом с тобой должен быть тот, кто будет двигаться с тобой в одном ритме. Идти навстречу тем впечатлениям и эмоциями, которые ты бы хотел испытать. Дополнять их и развивать.Сейчас живет поколение «вечно молодых». Для них каждый день – это вызов. Каждый год – это новые впечатления. Никто не мыслит категориями увядания и старения. Все идут только вперед. Теперь за полгода активной современной жизни партнеры раскрывают друг перед другом такую обширную гамму переживаний, что тут сложно ошибиться с выбором. Маркеры всюду. От выбора марки одежды до вечернего сериала. От подписки в Фейсбуке до занятия спортом.Это просто новый уровень ответственности. Не обязательства перед браком, не обязательство перед детьми. А только ты и твои желания. И, похоже, это работаетНаум Наумов""""""""""Брак в 21 веке – это, прежде всего, выгодно, а уже потом, всё остальное."""""""""" Это верно, но с оговоркой, брак безбожников, это прежде всего выгодно. И не надо набрасывать говно на вентилятор, обсирая 21 век. Нынешний век, замечательный век, а дибилам, в любом веке плохо.Nataly""""""""а дибилам, в любом веке плохо.""" это ты сейчас о себе что ли разоткровенничался?Наум НаумовВ мою сторону тоже, не направляй вентилятор, тебе не запачкать мой светлый образ.Элина МорозоваКогда образ заляпан коричневой субстанцией, его уже ничем не запачкаешь. А если субстанция имеет светлый оттенок, то это означает проблемы с пищеварением))NatalyНаш Иппатушка Нум Заумыч Жоподум. довольно забавный , но весьма популярный интернет персонаж )))))Прочла крик души одного 50-летнего гражданина на тему: лучше жить одному, баба мущине только мешает в хозяйстве. Тут же – подробное описание ужасов семейной жизни: от обязательного просмотра с женой глупых турецких сериалов до поездок за новой люстрой, которая мужчине вообще никак не нужна. От необходимости устанавливать отношения с кучей противных родственников жены, до невозможности терпеть кучу баночек и шампуней, которые захламляют ванную. По мнению этого гражданина, баба в хозяйстве – это расходы. Это утекающие сквозь пальцы деньги. Это невозможность вызывать проституток, когда тебе вздумается. Это ворчливая тёща и сопливые дети, вместо полета, романтики и авантюр, украшающих жизнь каждого холостяка. Нет, не женитесь, парни. Практикуйте, как я, разовые связи. Звучит, конечно, красиво. Пожилой мачо наконец купил себе мотоцикл, попробовал секс с сотрудницами фирмы «клубничка» и даже сходил после работы в тир, а не в хозяйственный магазин. Сохранил зарплату в неприкосновенности. Но по факту, мужчины, которые в открытую говорят, что женщины нужны им только в роли одноразовых стаканчиков, потому, что от них только расходы и неприятности, просто никогда не были любимы. Они потому и представляют всех женщин жадными, меркантильными, ленивыми и желающими поскорее вскарабкаться на шею паразитками, что никому не были нужны. Ведь правда – она незамысловатая. Любящие женщины стараются помочь мужчине, облегчить его жизнь и быт, поддержать, создать условия. Любящие женщины ласковы, покладисты и неприхотливы. С ними легко и уютно. А вот безразличные женщины, брезгливо соглашающиеся дать попачкать своё тело взамен на материальные блага – совсем другие. Они вытягивают из мужчины соки, требуют от него: «давай, давай, давай». Иначе – катись колбаской. Они сварливые, холодные, неласковые. Постоянно желающие денег. Бывает и такое, что мужчина заводит женщину без любви, как скотину в домашнем хозяйстве. Она ему не нравится, близости с ней не хочется. Заводит первую попавшуюся согласную, которой срочно надо «взамуж». Не любит он её, не хочет. Чувствует к ней отвращение: к её словам, к её телу, к её душе. Для него такая женщина – как начавшая портиться еда, которую все-таки сожрал с голодухи, а потом ждёшь, не скрутит ли понос. Так яма в деревенском сортире, куда справляют нужду, но заглядывать внутрь её совершенно не хочется. Понятное дело, что такая нелюбимая женщина мужчине в тягость, и лучше никакой, чем такая рядом. Бесят её сериалы, ее стаканчики и баночки на полках, запах её, голос бесит. Зачем завел её в хозяйстве – он и сам не знает. Чтобы была. Так и живут. И философию свою несут в массы. Рассказывают друг другу на различных сайтах и форумах, как это правильно и хорошо жить одному. Учат молодежь, как жить. Как унижать, пользовать, а потом бросать. Бравируют своим отвратительным цинизмом. Жалкие, одинокие, нелюбимые, и никому не нужные …Наум НаумовА на женских форумах, бабы учат девок, как найти аленя, охмурить, затащить в ЗАГС, паразитировать на муже и обобрать при разводе. Да. Бабской демагогии, приходится противопоставлять мужскую контр демагогию.Лариса КондаковаОй, контр демагог выискался!!! Ой, ржу не могу!!!Наум НаумовПытаться заляпать мой светлый образ, всё равно, что в Луну метать дерьмо, всё дерьмо назад вернётся.Элина МорозоваНу ты и возомнил, что кто то еще будет с тобой колупаться? Ты уже сам так обляпался многими слоями дерьма, что отмыться безнадега)))Nataly))))затащить в ЗАГС уже лет тридцать, как не актуальная тема, ты всё проспал Ипатьев.. современная молодёжь, в отличие от тебя старого дуралея, обладает не только финансово экономическими знаниями но и юридическим овладевает ещё в школе. В современном мире паразитировать на ком то просто не реально, халява не прокатывает, капитализм на дворе 30 лет как. Уже заказываем только то что необходимо и нужно по моменту и оплачиваем заказ полностью и своевременно, лохануть никого не удастся. Все давно ушлые и продвинутые продавцы и покупатели одновременно. Обобрать при разводе вообще тема смешная... надеюсь знаешь такую профессию , как юрист по семейном праву и адвокат по бракоразводным процессам? хотя, с тобой убожечка могут быть и не такие"затмения разума".ТЫ бы хоть меньше что ли лбом об пол стучись когда своему божечке поклоны раздаёшь, а то смотрю, совсем мозги отбил, теперь и умаешь какой то отбивной котлетой, находящейся у тебя под костями черепушки.Наум НаумовДа ты, похоже, не на нашей планете живёшь. У тебя в голове, нет реальности, одни иллюзии.Наум НаумовА ты не ржи, лошадью станешь.Наум НаумовТы глаза то промой, а то, кроме дерьма уже и не видишь ничего, мракобеска.Элина МорозоваТак у тебя еще и глаза дерьмом заплыли? Сам промывай...Комментировать
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