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Лена захотела встретиться с подругами, но муж не разрешил. Сказал что раз вышла замуж то никаких подруг теперь.

Лена захотела встретиться с подругами, но муж не разрешил. Сказал что раз вышла замуж то никаких подруг теперь.

Вечерело. Прохладный ветер просочился в форточку и напомнил Лене о том что сейчас все же весна, а не лето.

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alla сираева
Вообще-то,муж прав - чего ради эти посиделки замужней женщине...
Nataly
Прочитала о занятном эксперименте на тему женской покорности. Втайне от мужей несколько десятков женщин за материальное вознаграждение должны были в течение месяца выполнять следующие задания. Не перечить мужу Не возражать ему даже в мелочах Во всем его слушаться Обращаться к мужу только в уважительном тоне и ласковыми словами, даже если он груб Ни вербально, ни другими способами не показывать агрессию Во всем поддерживать мужа и создавать для него наилучшие условия Стараться исполнять все желания мужа Но самое важное – сам мужчина не должен был знать, какое именно задание получила жена, и что ровно через месяц вся эта история закончится. Казалось бы, что может случиться, если постоянно заботиться о любимом человеке, и не давать ему отпор. Однако, уже через пару недель можно было зафиксировать первые результаты. Некоторые женщины пожелали выйти из эксперимента, потому, что отношения в семье сильно испортились. Мужчины, вместо того, чтобы стать ласковыми, умиротворенными и готовыми к подвигам, стали крикливым, капризными и невыносимыми. Их характер сильно испортился, а никаких значимых улучшений и достижений за это время не случилось. В итоге, до финала дотянуло только восемь пар, находящихся на грани развала. Из них в нескольких были зафиксированы попытки мужей поднять на жену руку, а одна из женщин, самая молодая, подала на развод тотчас же после завершения эксперимента. Сделать выводы из результатов этого эксперимента не так тяжело: оказывается, покорность и терпение работают только тогда, когда они работают в обе стороны. Если же такую ношу берет на себя кто-то один, то отношения способны превратиться в настоящий ад. Отношения – эта не та лямка, которую можно тянуть одному...
Элина Морозова
Я сама по молодости когда то солвершила такую ошибку с БМ. Вывод однозначный: Чем ты покорнее и покладистей, чем меньше имеешь свое мнение, тем больше распоясывается муж, вытирает о тебя ноги, ни во что не ставит и отношения только портятся.....
Nataly
никогда бы и не за что на свете не согласилась бы на такой эксперимент" женская покорность" Я сто пудовый Говен по гороскопу со всеми " прелестями" вытекающими из этого знака если Дух Овна хоть где то придавлен то это капец, запасайтесь дьяволы гробами- эффект сжатой пружины обеспечен каждому " покорителю" пружина обычно разжимается с такой силой, что зубы сжавшего её глупыша собрать обратно не возможно от слова совсем)))
Элина Морозова
Ну может и гороскоп не последнюю роль играет. А я - весы на границе со скорпионом. Вот так получилось, что первую часть жизни была весами, а потом плавно преорбразилась в скорпиона))))
Лариса Кондакова
А я наоборот, скорпион на границе с весами. Я и думаю, Элин, что ж мы с вами так похожи, видать родственные души. Правда во мне яду побольше. Все-таки скорпионья натура дает себя знать.
Nataly
у меня родители знали хорошо, что Я такое)))))остановить барана ломящегося в новые ворота не реально, лучше не вставать на пути -растопчет. По этому только манипуляшки - уговоры переговоры создание в голове бяшки сомнений по типу а вот посмотри с этой стороны а вот с этой взгляни не будет ли такой путь короче и так ли уж тебе надо то к чему ты так летишь сейчас? Остановись ,остановись, подумай еще раз. Родители всегда действовали прежде всего отвлечением внимания от ненужной не правильной цели а затем включали обольщение и подкуп взамен предлагалась более яркая более вкусная и более красивая цель))))
Элина Морозова
А вот это меня всегда бесило. Когда я понимала, что мне хотят заговорить зубы, отвлечь внимание, подменить одно другим. Я всегда люблю по честному. Могу в честном варианте даже согласиться на то, что мне и не нравится. Но и прикидываться не буду, что мне это нравится. Просто скажу, что уступаю, хотя и не согласна.
Элина Морозова
Астрологи говорят что очень важен не только день, но и час и минута конкретного года рождения. А моя мама не помнила ничего точно. А вот я, наоборот, как только родила, сразу спросила сколько времени. Знала , что когда ни будь сын спросит. И да, спросил, в свое 25-летие...
Nataly
- Знаешь, у меня дом полная чаша … - вздохнула знакомая. - Я могу позволить себе хорошо выглядеть, у меня любящий муж, взрослые дети, живые и бодрые родители. Но если бы ты знала, как мне плохо. Плохо, а рассказать некому. Решат: с жиру бесится. Не раз замечала, что в таких историях благополучие только внешнее. И под словом «любовь» может прятаться все, что угодно. Увы, но реальность жестока: искренне любимая и любящая женщина несчастна не бывает. И под маской любви может прятаться все, что угодно. Но чаще всего: контроль, собственничество и обесценивание. Это три основных вида ржавчины, подтачивающей идеальные с виду отношения. - Контроль маскируется под заботу. Иногда они так похожи, что человеку и предъявить нечего. Однако, отличия все-таки есть. Первое – сам посыл. Забота – это делать человеку лучше в соответствии с ЕГО представлениями о благе. Контроль – это пытаться сделать человеку лучше в соответствии со своими представлениями об этом. Второе – это то послевкусие, которое остается у человека. Когда о тебе позаботились, ты чувствуешь благодарность. Контроль же вызывает чувство вины, раздражение или даже ненависть. - Собственничество маскируется под страх потерять. Никогда ревность не была и не будет признаком любви. Ревность показывает лишь одно – человек считает тебя, твое тело и душу своей собственностью. Когда ты любишь человека, ты просто держишь свою дверь всегда открытой для него. Когда же ты стараешься закрыть его самого в крепости, и не пускать в окружающий мир, ты жалкий и не эффективный собственник. Любовь – окрыляет. Собственничество – гнетет. - Обесценивание маскируется под прямоту. Мне кажется, нет более страшной ржавчины, разъедающей отношения, чем обесценивание. Задушить можно каждый творческий порыв, обесценить каждый шаг, обесточить любое начинание. В этом нет никакого рационального смысла, но манипулятору он и не нужен – ему важно не упустить свою власть. - Это платье тебе не идет, оно нелепое! - Зачем ты занимаешься в зале, если все равно нет результата! - Почему ты столько денег тратишь на косметику, все равно уже не поможет… - Водить ты все равно не научишься… Если спросить автора этих фраз, зачем он это делает, он ответит вполне логично: я хочу быть честным с тобой. Или: я не хочу, чтобы над тобой смеялись другие. На самом же деле, все, что ему нужно – это упавшая самооценка жертвы. И полный контроль над ней… Наличие некоторых из этих пунктов в семейной жизни говорит о том, что, скорее всего, в семье все не так уж и благополучно, как кажется…. А наличие всех пунктов говорит о том, что давно пора бить тревогу…
Nataly
))О--ооооо, НЕТ, мой папа просто твёрдо был убежден в том, что только то к чему человек пришел сам путём размышлений обдумывания обсасывания проблемы со всех сторон, только это и станет его внутреннем убеждением его стержнем его правилом в следующих действиях и поступках. а для вырвыработки у маленького человечка правильных убеждений и стержня жизненного, можно и манипульнуть немного. Это, что то из серии того, когда цель оправдывает средства её достижения)))))
Элина Морозова
Зависит от серьезности вопроса.
Элина Морозова
Если муж сам не шляется по мальчишникам и прочим мужским развлекухам,не задерживается на работе без веской причины, то надо пойти ему навстречу и соблюдать условия , равные для обоих.
Nataly
если случился наезд на твои интересы( базовые потребности) и личные психологические границы. прежде всего нужно подумать о том, насколько ваши отношения с мужем безнадёжны и какав% дискомфорта они вам уже создали. если цифры не утишительны и в браке вы теряете больше чем приобретаете, то нфиг вам такой мужик? Пендаль для ускорения под жопу и гнать гнать гнать урода, сейчас мужчин как грязи вокруг. чай не 41 год прорываться никуда не нужно....О попытках реанимировать безнадёжные отношения Может быть, это прозвучит грубо, но в таких случаях уместна старинная индейская поговорка: «Лошадь сдохла – слезь». К сожалению, 90% людей развивают вокруг этой ситуации бурную деятельность: уговаривают всех вокруг и себя, что осталась какая-то надежда; уверяют, что «так было всегда, но как-то же ехали»; посещают тренинги, марафоны и семинары по оживлению дохлых лошадей; привыкают к мысли, что хоть их лошадь и дохлая, но она намного лучше и надёжнее, чем другие дохлые лошади. Такая жизнь «спиной вперёд» заставляет торчать в болоте прошлого и лишает возможности построить новые, гармоничные и счастливые отношения.
Nataly
Посмотрите на самые развитые страны. Там почти нет дисбаланса полов в пользу мужчин, однако женщине в этих странах, чтобы выжить и выкормить ребенка, не надо иметь семью. Численность матерей-одиночек в России растет, но их у нас примерно 30%, в два раза меньше, чем в Скандинавии, примерно в полтора раза меньше, чем в США и Великобритании. Потому что чем более защищена женщина, тем реже она вступает в зарегистрированные отношения. И тем более ухоженными и современными выглядят в такой стране мужчины. Прохожие в Исландии, Великобритании, Швеции выглядят примерно одинаково: много толстушек-простушек без макияжа и мужчины все повально напомаженные, с кубиками на животе. Потому что вынуждены бороться элементарно за доступ к сексу. Страны, ставшие эталонами в деле защиты прав человека, уже сегодня демонстрируют россиянам, что с нами станет завтра. В богатых и развитых странах нет браков по расчету и браков по принуждению. Женщины там спят с теми, кто им нравится. Именно женщины выбирают и всегда — лучших. Уже сегодня из каждой 1000 фертильных женщин не менее 300 единовременно беременны, менструируют или имеют младенца, то есть, они почти не рассматриваются в качестве сексуальных партнерш. Из оставшихся 700 еще около 10% бесплодны и чайлдфри. Их, кстати, с развитием общества станет больше. Уже сейчас конкуренция 100% фертильных мужчин идет за приблизительно 630 женщин: и замужних и незамужних. А мужчин фертильного возраста, между прочим, у нас чуть больше, чем женщин, дисбаланс начинается позже, когда идет возрастная мужская смертность от курения, алкоголя, болезней. Но чем моложе поколение, тем больший в нем перевес мужчин. А теперь представим, что все эти 630 оставшихся женщин не заинтересованы в браке, потому что они им не нужен. Половина не заинтересована в сексе вообще. Лишь треть готова на повторяющиеся свидания и еще пара десятков процентов согласна на разовые встречи. Какой-то процент этих женщин некрасивы, больны или инвалиды. Остальные выбирают лучших. Самых умных, активных, развитых и, главное, уважающих женщину. Это процентов 20 от силы. А до размножения будут допущены и вовсе 5-10%. То есть, в обществе будущего вполне может получиться так, что 5-10% мужчин будут оставлять потомство, а те самые диванные неудачники этой возможности окажутся лишены.
Nataly
Часто мужья, сами того не замечая, или желая обезопасить себя от возможных соперников, очень сильно сокращают круг общения женщины. Они разгоняют подруг и друзей. Запрещают одиночные выходы в свет. Протестуют против групповых хобби, типа танцев или спортзала. А некоторые даже требуют осесть дома и не ходить больше никогда на работу. Иногда такое затворничество связано не с мужем, а с ситуацией – например, с необходимостью создавать ребенку режим в декрете. Но в любом случае такая ситуация в нашей культуре, увы, не воспринимается как ситуация - SOS. Мужчина смотрит на происходящее со своей колокольни – ему-то хватает эмоций на работе, с друзьями, и так далее. И никакой ответственности за оторванность жены от социума он нести не желает. В конце концов, для чего же еще создана женщина, если не для сидения дома с детьми? Но для общительной женщины-экстраверта ситуация эта подобно одиночному заключению (с той разницей, что в одиночном заключении все-таки есть время заняться собой). У нее складывается катастрофический дефицит эмоций, и она обрушивает их или на мужа, или долго копит, а потом ее, что называется, «несет», иногда доходит и до развода.Да такого, что мало муженьку не покажется женщина непременно отомстит по полной за все бесцельно и бездарно прожитые с этим угнетателем абьюзером годы. а уж что что женщина умеет сделать так что мужику самому жить не захочется.
Элина Морозова
Вот именно. Очень часто одинокая женщина- это как раз замужняя женщина.
Nataly
Когда я была маленькой, я представляла одиночество так: красивая женщина лет сорока, непременно у окна, одна в комнате, рыдает. Не знаю, что именно натолкнуло меня на эти ассоциации. Может быть, рассказы старших родственниц. А, может, песни Аллы Пугачевой, которая в тот период активно эксплуатировала образ «брошенной». Но в память врезалось, что одиночество – это, во-первых, быть одной. А, во-вторых, плакать. Однако, с возрастом я стала замечать, что наличие людей рядом далеко не всегда является средством от одиночества. Я увидела десятки женщин и мужчин, которые формально состояли в браке, имели родственников и семьи, и в то же время были чрезвычайно одинокими. Никому не было до них дело, даже собственным детям, жёнам и мужьям. Мой коллега Алексей был тихим и скромным мужчиной, привыкшим подчиняться сначала властной матери, потом жесткой начальнице. С женщинами у него до 26 лет не складывалось. И только уже в зрелом, солидном возрасте на него положила взгляд разбитная, уверенная в себе и яркая Анжелика. Зачем ей бы нужен этот робкий очкарик – мне до сих пор не известно. Думаю, что консервативные родственники девушки настаивали на замужестве, считая длительное «сидение в девках» позором. А Алексей, с одной стороны, отлично служил прикрытием, а, с другой, не сковывал свободу девушки. Так и жили. Алексей приносил зарплату, переделывал все дела по дому. Но всё равно был очень скоро выдворен спать на диван. Так и жил, годами выпрашивая у жены крошки женского внимания. Никому не нужный, не интересный, одинокий мужчина. Человек – невидимка, человек - ширма. Домохозяйка Антонина с детства мечтала о карьере жены и матери. Представляла, как нарожает троих детей, будет счастливо жить с мужем, и будет у них дом – полная чаша. Рано вышла замуж, и всю себя посвятила семье, не напрягаясь особо с учебой и трудовым стажем. Да и не до того было – дети рождались один за другим. Муж, с которого женщина сдувала пылинки, сначала души в ней не чаял. Тащил все в дом, обустраивал быт. А потом как-то незаметно стал отдаляться. Начал задерживаться на работе, а иногда и оставаться ночевать у друзей. Со временем женщина поняла – у неё появилась соперница. Но сделать с мужем ничего не могла – зависела от него и морально, и материально. Да и некуда идти. Один сын – подросток, другой – первоклассник. Третий еще детсадовец. Пришлось терпеть. Постепенно муж и вовсе перестал с ней разговаривать. Из семьи не уходил, но… Приходил, ел и уходил к другой. При этом вёл себя как собака на сене – заводить романы с другими мужчинами не давал. Так и жила она соломенной вдовой. Замужняя, но такая по-женски одинокая. Только дети и спасали. А потом и они выросли. С другой стороны есть у меня в подругах такие одинокие женщины – огонь! Идет она по улице – мужики головы сворачивают. На дороге пробка. Свободная, самодостаточная, никого не ищет, всё свое свободное время посвящает себе. Дети выросли, но часто заходят в гости поболтать. Подруг, друзей целый мешок. Работа интересная, хобби. Не до одиночества тут. Я это не к тому говорю, что в разводе быть хорошо, а замужем плохо. По-разному бывает, удачный брак это счастье, конечно же. Просто я о том, что одиночество – это не всегда отсутствие штампа в паспорте. Это всегда про семейное положение, наличие детей, формальную сторону жизни. Я иногда задумывалась – а почему эти женщины и мужчины не уходят? Остаются там, где им больно и плохо? Где их не ценят и не ждут. Ответ, как мне кажется, прост – боятся остаться одинокими. И при этом не замечают, что они уже давным-давно одиноки. Быть одной без мужчины и не чувствовать себя одинокой вполне возможно. Достаточно принять и осознать новые правила игры. А вот одиночество в семье, увы, гораздо страшнее. Мне кажется, что это самый страшный вид одиночества.
Элина Морозова
Самые веселые и оптимистичные женщины, которых я знаю- это не замужние. А самые безнадежно несчастные- это состоящие в браке или сожительстве.
Наум Наумов
""""""""""""А самые безнадежно несчастные- это состоящие в браке или сожительстве."""""""""""" Это верно, поскольку современные безбожницы, вместо семьи создают колхоз. А в колхозе откуда счастью взяться?! Ниоткуда.
Элина Морозова
Да кому твой сектантский колхоз нужен. Убожик ложнобожик.
Лариса Кондакова
О, Болван Болваныч пришел со своим очень "ценным" мнением.
Борис Шумилов
А если подруги РСПешки, пусть сидит дома, с такими подругами и врагов не надо, все равно утащат её на свое дно, социальной лестницы.))))
Элина Морозова
Конечно. А если друзья кобеляды, то пусть муж сидит дома, а то орпцстится на дно социальной лестницы. Ну а сожители каждый может позволить себе жить так как хочет. Они ведь друг другу никто.
Наум Наумов
"""""""""Ну а сожители каждый может позволить себе жить так как хочет.""""""""" Это да, сожительствуют по любви, а законный брак в ЗАГСе, это уже уход в проституцию.
Элина Морозова
Ну да. Сожительница имеет право не звниматься хозяйством и не обхаживать тухлую диванную тушку. Гулять с кем хочет ,где и когда хочет. Сожительство- это дело такое независимое.... Ну вот, промелькнул в тебе проблеск слабой сообразительномьт.
ирина Северова северова (гуляева)
Отлично,она просидит дома лет так десять без подруг ,без развлечений и превратиться в бледную поганку. Муж ее бросит, а она с чем останется ?
Nataly
Большинство мужчин в нашей стране считают, что главная функция женщины — быть хранительницей очага. Это мнение можно списать на сексизм и гендерные стереотипы, но ведь женщины и сами так считают. Практически все свободное время они проводят в бегах от дома до магазина, от магазина до детского сада и школы, оттуда — снова домой на кухню. И так по кругу.быть хозяйственной в 21 веке — слишком просто. Это базовые навыки, с которыми сейчас успешно справляются соответствующие службы.Быть домохозяйкой — это не призвание. Также, как родительство, – это не тяжкий труд.Только у нас большинство женщин считает, что беременность – это болезнь и сидят в декретах по нескольку лет: «В нормальной ситуации женщины ходят на работу на последних сроках беременности и выходят спустя пару месяцев после родов, чтобы не потерять карьеру». Если женщине нравится быть хозяйкой, это должно быть ближе к хобби, но никак не самой жизнью. Ведь в жизни еще столько всего важного и интересного.Мужик работает, жена воспитывает детей– это устаревшие и неработающие установки Такие разделения – путь к разводу. В семейной жизни должна быть партнерская работа. Ведь вынести мусор или сходить в супермаркет не составит никакого труда мужчине, в то время как женщина читает книгу или делает маникюр.Нужно размывать границы и убивать стереотипы. Быть хозяйственной для современной женщины – это не обязательство и не призвание!
Сергей
Бабы понятия не имеют, кто такая хранительница очага. Они думают что хранительница очага, это та, кто варит суп и моет пол.
ирина Северова северова (гуляева)
Чаще бывает хранительница НИЧЕГА , как говорит Натали
Сергей
Может и бывает, я не видел
Элина Морозова
Да потому что бабы очаг в глаза не видели)))))) Как хранить то, чего нет?)))
Nataly
а мужики понятия не имеют о том что батарея центрального отопления в бабушкиной хрущебе газовая плита кухне микроволновка, купленная по скидкам на распродаже за 2,5 тыс руб. ну никак не тянут на ОЧАГ , который необходимо ХРАНИТЬ, а то МРОТ, что он ЗАБИВАЕТ НА ОХОТЕ вовсе не называется МАМОНТОМ)))))
Nataly
Мужчины в России слабы, безынициативны, многие испорчены годами бесперспективного труда и выученной беспомощности. Но не в этом их трагедия. Куда важнее, что слабыми они становятся на фоне усиления женщины, которой очень быстро такие мужья становятся не нужны. Парадокс, но слабый мужчина уместен лишь в патриархальном обществе. Почему? Потому что там ему не нужно конкурировать. Именно в патриархальных консервативных странах каждый мужчина, невзирая на доход и образование, может рассчитывать на брак с женщиной и даже на многочисленные внебрачные связи. Но чем эмансипированнее женщина, тем сильнее, умнее и красивее должен быть мужчина. Потому что слабых и глупых женщины выбирают только под давлением: семьи, устоев, бедности.В свободном обществе конкуренция мужчин за секс усиливается с усилением эмансипации женщины. Этому много причин. Во-первых, истинная потребность в регулярном сексе есть не у многих женщин, соответственно, большинство сегодня идут замуж по социальным причинам. «Ну и что, зато с ним как за каменной стеной» — это абсолютно социальный аргумент отдачи супружеского долга, который теряет смысл вместе с самим долгом, если женщине законом гарантированы равноправие и защищенность. Как только причины отпадут, женщине выгоднее будет жить одной, потому что в одиночку ей легче вести хозяйство. Легче готовить, не нужно обслуживать мужчину, приходится реже делать уборку. Мужчины менее самостоятельны в быту. Поэтому и в условно прогрессивных семьях мужчина, хотя и старается помогать жене, но и готовит, и прибирает реже, а мусорит, наоборот, чаще. Даже если женщине не нужно дома готовить, если у нее на будние дни есть посудомоечная машина, а для выходных — нанятая уборщица, ей все равно выгоднее вести хозяйство одной. Другая причина, почему при финансовой самодостаточности, женщина предпочтет жить без мужчины — это безопасность ребенка. На подсознательном уровне мужчина женщиной воспринимается в семье как риск. Он сильнее, он может ударить ее и ребенка. Я встречала когда-то очень серьезные исследования, говорящие о том, что женщине от природы свойственно беспокойство при нахождении ее ребенка рядом с мужчиной, хоть даже и мужем. Это беспокойство преодолевается только в самых редких случаях хорошего отцовства.Мужчина в доме часто воспринимается именно как фактор риска. Это риск силы, ведь он может бить и навязывать волю, особенно в воспитании детей, что становится важным, если женщина хочет отдать ребенка в математический класс, а муж настаивает, что сын должен «расти мужиком». Второй риск — это, как ни странно, риск голода. Мужчина больше ест: если он теряет доход, то объедает семью.
Сергей
Наташа, ты моим словам подтверждение )) Баба у газовой плиты не хранительница очага. Это немного другое.
Nataly
В любой популяции любых животных выбирает всегда тот, кто рожает. Тигры, медведи или собаки еще не придумали способа, как заставлять самку им отдаваться, у них самцы и самки примерно одинаковы по силе. Тигру-насильнику тигрица легко может откусить голову. Поэтому в дикой природе тигр не насилует самок. Человек нашел способ принуждать женщину к регулярному сексу через общественное мнение и экономическое давление. Перестанет способ работать — слабые мужчины прекратят размножаться и вообще иметь доступ к женщинам. как только женщина получает возможность самостоятельно растить ребенка без финансового участия мужчины, у нее резко падает потребность в семье. И возрастает конкуренция мужчин за тех женщин, которые еще готовы создавать семью. А, проще говоря, за регулярный секс. В больших городах эта конкуренция уже есть, за ухоженных, равных себе по достатку и положению женщин мужчины соревнуются путем отказа от жестких патриархальных норм. Пузатые мужички, считающие, что место женщины у плиты, уже могут получить красивую женщину только за деньги, покупая секс прямо или опосредованно. Если денег у патриархального товарища нет, он лежит на диване один или с некрасивой соседкой, которая работает наравне с ним охранницей в ЧОПе и готова терпеть его консервативные замашки, потому что больше за нее никто не конкурирует. Чем моложе в нашей стране люди, тем отчетливей видна эта тенденция. Женатые парни примерно до 30 лет все чаще возятся с детьми, готовят, ходят за покупками. Это — необходимая трансформация. Те, кто сегодня ушел от патриархальных догм, просто лучше чувствуют тренд. А он в любой патриархальной стране одинаков — женщины первыми отказываются от традиционного уклада, потому что он им не выгоден.
Сергей
Так никто не спорит, самка тигра выбирает самца не для утех, а для будущего здорового потомства. И только бабы трахаются с кем попало, за разные нищаки ))))
Nataly
БРАК это прежде всего социально-экономическому проект. Часто мы романтизируем партнерские, брачные отношения, осложняя семейную жизнь. Мы, современные люди, отчего-то ждем, что брак нам будет приносить одно сплошное удовольствие, что партнер будет источником непрерывного кайфа — интеллектуального, эмоционального, сексуального, какого угодно. В нашем понимании муж или жена должны постоянно продуцировать невероятный драйв. А они не справляются, потому что это попросту невозможно. На большой дистанции (брак может длиться и 50 лет) обязательно будут кризисы и спады. Невозможно удовлетворить эти нереальные требования о вечном кайфе. Все попадают в критические психологические ситуации. Партнер будет источником проблем в том числе. И к этому нужно быть готовым, как к кризисам в бизнесе, например. И это еще один повод воспринимать брак взвешенно и прагматично, как деловое соглашение.Статистика подсказывает, что количество разводов выросло в тот период, когда люди начали заключать браки на основании любви, а не расчёта. Это и неудивительно: любовь заканчивалась — и приходило нестерпимое и логичное желание разорвать связь. Понимание и принятие брака как проекта со своими задачами и функциональными особенностями , значительно облегчает жизнь индивида БИЗНЕС и НИЧЕГО ЛИЧНОГО))))) короче прежде чем лезть в " отношеньки" берем каклькулятор и считаем-считаем что найдем что потерям в этом рисковом финансово экономическом проекте именуемом "брак".
Nataly
ты опять всё попутал репродукция и секс это два большая разница))))))))Понятие "репродукция" в смысле, который "опасно" и критически близок к смыслу понятия "секс" - это процесс воспроизводства жизни, процесс выживания во времени, деторождение, который фрагментарно, в самом начале включает в себя половое соитие (сношение), которое приводит к зачатию. А дальше репродукция - это и вынашивание плода, и роды, и кормление, и уход за беспомощным ребенком, и воспитание его и так далее и тому подобное. В общем репродукция - это все, что делают родители до достижения ребенком психологической и социальной зрелости. Секс - это, как правило, противоположность репродукции, так как в 99,99% случаев, люди, которые занимаются сексом, не хотят, чтобы произошло зачатие. И сексом занимаются много раз, в среднем раз в неделю. А кто-то и три-пять раз на день. Это уж точно не репродукция. Репродукция - это, по крайней мере в момент соития, биология. Биологическая программа. для которой критически нужны мужчина и женщина. Но функции у них явно разные. Мужчина дает женщине сперму, а она потом несет всю тяжесть последствий. Кстати, материнский инстинкт - это программа, созданная природой для успешной репродукции уже когда женщина беременна, когда родила, выкармливает и так далее. Мужчина в этот момент биологически не нужен. Он нужен только социально. А секс - в тот же самый момент - это не биология, а культура. Мы получаем удовольствие от секса. В этом его главный смысл. И в сексе не важно, есть ли партнер вообще, так как самой массовой формой получения сексуального удовольствия есть самоудовлетворение. В сексе не важно куда попадет сперма. В сексе не важно, с однополым или разнополым партнером происходит контакт. И так далее и тому подобное. Так что давайте понимать, что секс и деторождение, репродукция - это только в одной "точке" общие, но в других разные и даже прямо противоположные феномены и понятия.
Nataly
то, что ты назвал"разные нищаки" ничто иное, как показатель того, что мужчина именно альфа самец, кто ими владеет этими няшками и вкусняшками тот типа суер пупер самец, а у которого ничго не и дать женщине ему нечего тот явно лузер омежка и генетический мусор шваль нищебродная не имеющая право размножаться. таких к телу не допускают от слова совсем))))
Наум Наумов
""""""""""""Да потому что бабы очаг в глаза не видели))))))"""""""""" Вот это ты верно заметила, так и есть. А всё потому, что бабы сатанистки, безбожницы, не семью создают, а банальный колхоз. Баба не жена, а колхозница. И никакого очага в колхозе нет, и быть не может.
Наум Наумов
"""""""""никак не тянут на ОЧАГ , который необходимо ХРАНИТЬ, """""""""""" А что, по твоему "тянет" на очаг, который надо хранить. Кстати, хранить жена должна, в первую очередь, огонь в очаге. А что за огонь, в очаге, колхозница даже представить себе не может.
Наум Наумов
""""""""Это немного другое.""""""""" Да это не немного, это, вообще, не о том.
Nataly
Выходить замуж и жениться по любви - это официальный лозунг современных брачных отношений в нашем регионе. Брак по взаимной любви считается идеалом. Но встречается реже. Брак по схеме: один любит, другой позволяет себя любить, встречается гораздо чаще. Но в обеих случаях ключевым моментом является любовь. По крайней мере официально. А если смотреть глубже... То можно увидеть и другие мотивы. Даже выбор в пользу брака с тем, кто меня любит сильнее, чем я люблю его - это выгода. Удобно, приятно и кажется, что всегда можно будет этим воспользоваться. Наивные надежды, кстати. Или, например, выйти замуж за более обеспеченного при небольшой любви к нему бывает гораздо легче, чем пойти по большой любви "в шалаш". Выгода и расчет есть и в другом аспекте. Большинство брачных союзов - это прагматический компромисс, точнее сделка, где условная и субъективная брачная привлекательность одного примерно равна условной и субъективной брачной привлекательности другого. Хотела бы замуж за "прынца", но сама, реально или мнимо, не "прынцесса", поэтому соглашается на "простолюдина". Или хотел быть главой семьи, поэтому отказался от отношений с женщиной с сильным характером и высоким доходом. И так далее и тому подобное. Кстати, именно из-за ошибок в определении своей и чужой брачной привлекательности люди с завышенной или чрезмерно заниженной брачной самооценкой часто остаются одинокими.
Наум Наумов
"""""""""она просидит дома лет так десять без подруг ,без развлечений и превратиться в бледную поганку. """""""" А если она будет пить, гулять блядствовать десять лет и муж её бросит, с чем она останется?
Сергей
У брачующихся любви может и не быть, они просто симпатизируют друг другу, людям вместе хорошо, у них общие интересы.
ирина Северова северова (гуляева)
Причем здесь пить и гулять ?
Nataly
просто симпатизируют друг другу, людям вместе хорошо, у них общие интересы.добавь к этому взаимовыгодную экономическую составляющую получишь формулу идеального брака. логика цифр честной бухгалтерии где дебет всегда сходится с кредитом взаимоуважение доверие, как деловому партнеру который честно соблюдает условия сделки, а именно своевременно вноси платежи по контракту не сливает информацию конкурентам))))о только на этих условиях и возможен современный брак. минимум эмоций и завиральных фантазий максимум сухой логики и цифр.
Наум Наумов
А что должна делать жена, чтобы при разводе, через десять лет, остаться с чем-то?
Элина Морозова
Семья и брак- это всего дишь социальная надстройка над экономическим базисом. И обозначено это экономическими причинами, а не какими то искусственно придуманными " предназначениями", А если дядьку колбасит от теории "предназначений" так пусть для начала подумает о своем собственном и выполняет его.
Элина Морозова
Ясный пень , в твоем лжебубожном сектантском колхозе у тебя и трусов своих нет, чужие воруешь
Наум Наумов
А ты в своём колхозе чего воруешь у мужа?
Элина Морозова
У меня к счастью нет колхоза))))
Наум Наумов
Ты путаешься в показаниях. Раньше ты утверждала, что у тебя законный брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Поздравляю вас соврамши.
Nataly
Брак в 21 веке – это, прежде всего, выгодно, а уже потом, всё остальное. Человек человеку партнер. Тот, с кем удобно проводить время. Удобно снимать квартиру. Удобно заниматься сексом. Удобно путешествовать.Рядом с тобой должен быть тот, кто будет двигаться с тобой в одном ритме. Идти навстречу тем впечатлениям и эмоциями, которые ты бы хотел испытать. Дополнять их и развивать.Сейчас живет поколение «вечно молодых». Для них каждый день – это вызов. Каждый год – это новые впечатления. Никто не мыслит категориями увядания и старения. Все идут только вперед. Теперь за полгода активной современной жизни партнеры раскрывают друг перед другом такую обширную гамму переживаний, что тут сложно ошибиться с выбором. Маркеры всюду. От выбора марки одежды до вечернего сериала. От подписки в Фейсбуке до занятия спортом.Это просто новый уровень ответственности. Не обязательства перед браком, не обязательство перед детьми. А только ты и твои желания. И, похоже, это работает
Наум Наумов
""""""""""Брак в 21 веке – это, прежде всего, выгодно, а уже потом, всё остальное."""""""""" Это верно, но с оговоркой, брак безбожников, это прежде всего выгодно. И не надо набрасывать говно на вентилятор, обсирая 21 век. Нынешний век, замечательный век, а дибилам, в любом веке плохо.
Nataly
""""""""а дибилам, в любом веке плохо.""" это ты сейчас о себе что ли разоткровенничался?
Наум Наумов
В мою сторону тоже, не направляй вентилятор, тебе не запачкать мой светлый образ.
Элина Морозова
Когда образ заляпан коричневой субстанцией, его уже ничем не запачкаешь. А если субстанция имеет светлый оттенок, то это означает проблемы с пищеварением))
Nataly
Наш Иппатушка Нум Заумыч Жоподум. довольно забавный , но весьма популярный интернет персонаж )))))Прочла крик души одного 50-летнего гражданина на тему: лучше жить одному, баба мущине только мешает в хозяйстве. Тут же – подробное описание ужасов семейной жизни: от обязательного просмотра с женой глупых турецких сериалов до поездок за новой люстрой, которая мужчине вообще никак не нужна. От необходимости устанавливать отношения с кучей противных родственников жены, до невозможности терпеть кучу баночек и шампуней, которые захламляют ванную. По мнению этого гражданина, баба в хозяйстве – это расходы. Это утекающие сквозь пальцы деньги. Это невозможность вызывать проституток, когда тебе вздумается. Это ворчливая тёща и сопливые дети, вместо полета, романтики и авантюр, украшающих жизнь каждого холостяка. Нет, не женитесь, парни. Практикуйте, как я, разовые связи. Звучит, конечно, красиво. Пожилой мачо наконец купил себе мотоцикл, попробовал секс с сотрудницами фирмы «клубничка» и даже сходил после работы в тир, а не в хозяйственный магазин. Сохранил зарплату в неприкосновенности. Но по факту, мужчины, которые в открытую говорят, что женщины нужны им только в роли одноразовых стаканчиков, потому, что от них только расходы и неприятности, просто никогда не были любимы. Они потому и представляют всех женщин жадными, меркантильными, ленивыми и желающими поскорее вскарабкаться на шею паразитками, что никому не были нужны. Ведь правда – она незамысловатая. Любящие женщины стараются помочь мужчине, облегчить его жизнь и быт, поддержать, создать условия. Любящие женщины ласковы, покладисты и неприхотливы. С ними легко и уютно. А вот безразличные женщины, брезгливо соглашающиеся дать попачкать своё тело взамен на материальные блага – совсем другие. Они вытягивают из мужчины соки, требуют от него: «давай, давай, давай». Иначе – катись колбаской. Они сварливые, холодные, неласковые. Постоянно желающие денег. Бывает и такое, что мужчина заводит женщину без любви, как скотину в домашнем хозяйстве. Она ему не нравится, близости с ней не хочется. Заводит первую попавшуюся согласную, которой срочно надо «взамуж». Не любит он её, не хочет. Чувствует к ней отвращение: к её словам, к её телу, к её душе. Для него такая женщина – как начавшая портиться еда, которую все-таки сожрал с голодухи, а потом ждёшь, не скрутит ли понос. Так яма в деревенском сортире, куда справляют нужду, но заглядывать внутрь её совершенно не хочется. Понятное дело, что такая нелюбимая женщина мужчине в тягость, и лучше никакой, чем такая рядом. Бесят её сериалы, ее стаканчики и баночки на полках, запах её, голос бесит. Зачем завел её в хозяйстве – он и сам не знает. Чтобы была. Так и живут. И философию свою несут в массы. Рассказывают друг другу на различных сайтах и форумах, как это правильно и хорошо жить одному. Учат молодежь, как жить. Как унижать, пользовать, а потом бросать. Бравируют своим отвратительным цинизмом. Жалкие, одинокие, нелюбимые, и никому не нужные …
Наум Наумов
А на женских форумах, бабы учат девок, как найти аленя, охмурить, затащить в ЗАГС, паразитировать на муже и обобрать при разводе. Да. Бабской демагогии, приходится противопоставлять мужскую контр демагогию.
Лариса Кондакова
Ой, контр демагог выискался!!! Ой, ржу не могу!!!
Наум Наумов
Пытаться заляпать мой светлый образ, всё равно, что в Луну метать дерьмо, всё дерьмо назад вернётся.
Элина Морозова
Ну ты и возомнил, что кто то еще будет с тобой колупаться? Ты уже сам так обляпался многими слоями дерьма, что отмыться безнадега)))
Nataly
))))затащить в ЗАГС уже лет тридцать, как не актуальная тема, ты всё проспал Ипатьев.. современная молодёжь, в отличие от тебя старого дуралея, обладает не только финансово экономическими знаниями но и юридическим овладевает ещё в школе. В современном мире паразитировать на ком то просто не реально, халява не прокатывает, капитализм на дворе 30 лет как. Уже заказываем только то что необходимо и нужно по моменту и оплачиваем заказ полностью и своевременно, лохануть никого не удастся. Все давно ушлые и продвинутые продавцы и покупатели одновременно. Обобрать при разводе вообще тема смешная... надеюсь знаешь такую профессию , как юрист по семейном праву и адвокат по бракоразводным процессам? хотя, с тобой убожечка могут быть и не такие"затмения разума".ТЫ бы хоть меньше что ли лбом об пол стучись когда своему божечке поклоны раздаёшь, а то смотрю, совсем мозги отбил, теперь и умаешь какой то отбивной котлетой, находящейся у тебя под костями черепушки.
Наум Наумов
Да ты, похоже, не на нашей планете живёшь. У тебя в голове, нет реальности, одни иллюзии.
Наум Наумов
А ты не ржи, лошадью станешь.
Наум Наумов
Ты глаза то промой, а то, кроме дерьма уже и не видишь ничего, мракобеска.
Элина Морозова
Так у тебя еще и глаза дерьмом заплыли? Сам промывай...

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