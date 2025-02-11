Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 обернули слабости Xbox Series S в хорошую оптимизаци...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 обернули слабости Xbox Series S в хорошую оптимизацию на других платформахXbox Series S оказалась самой слабой консолью текущего поколения среди устройств Microsoft и Sony, однако некоторые разработчики ещё не отвыкли обращать технические ограничения в новые возможности.