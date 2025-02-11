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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 обернули слабости Xbox Series S в хорошую оптимизаци...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 обернули слабости Xbox Series S в хорошую оптимизаци...

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 обернули слабости Xbox Series S в хорошую оптимизацию на других платформахXbox Series S оказалась самой слабой консолью текущего поколения среди устройств Microsoft и Sony, однако некоторые разработчики ещё не отвыкли обращать технические ограничения в новые возможности.

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