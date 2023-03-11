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Сенатор Климов: Зеленский и Украина в ЕС нужны лишь агентам США в Брюсселе, Берлине, Париже и нескольких странах Восточной Европы

Сенатор Климов: Зеленский и Украина в ЕС нужны лишь агентам США в Брюсселе, Берлине, Париже и нескольких странах Восточной Европы

Президент Владимир Зеленский и Украина в ЕС нужны лишь агентам Соединенных Штатов в Брюсселе, Берлине, Париже и нескольких восточноевропейских странах.

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