Александр Лазарев: Зеленский принимает конституционный курс: из сделки по недрам было убрано лишнее

Что было в сделке по недрам, что противоречило Конституции Украины? Каковы последствия для Украины от удаления «неприличных» пунктов из этой сделки? Какие меры принимаются после удаления этих пунктов, чтобы обеспечить «интересы народа» Украины? Зеленский сказал, что из соглашения по недрам Украина «убрала всё, что было вне Конституции».