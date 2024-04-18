Дефицитный орловский гранулят обнаружили на Авито

На прошедшем 17 апреля заседании комитета по градостроительной деятельности Орловского облсовета депутаты поинтересовались, куда девается снятый старый асфальт с орловских дорог? Выяснилось, что при жутком его дефиците для нужд города фрезерованное с орловских дорог добро всё чаще оказывается на страницах различных интернет-сервисов по продаже различных товаров.
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