Дефицитный орловский гранулят обнаружили на Авито

На прошедшем 17 апреля заседании комитета по градостроительной деятельности Орловского облсовета депутаты поинтересовались, куда девается снятый старый асфальт с орловских дорог? Выяснилось, что при жутком его дефиците для нужд города фрезерованное с орловских дорог добро всё чаще оказывается на страницах различных интернет-сервисов по продаже различных товаров.