Американская космическая компания SpaceX 28 декабря осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 54 спутника системы Starlink

Космическая компания Илона Маска запустила 31 ракету в 2021 году. В пятницу, 30 декабря, ракета Falcon 9 запустила в космос частный израильский спутник EROS C3, 61-й запуск в 2022 году для SpaceX.
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