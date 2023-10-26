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Нижегородская правда

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В России предложили популяризировать образ многодетной семьи с помощью фильмов и сериалов

В России предложили принять меры для популяризации образа многодетной семьи. С инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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