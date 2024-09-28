Эксперты нашли опасные вещества в 65% косметики из масс-маркета

Порядка 65% косметической продукции в России содержат опасные для здоровья вещества. Каждый пятый товар продается уже просроченным или без указания срока годности, выяснили специалисты Национального союза защиты прав потребителей.
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