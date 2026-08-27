В Финляндии заподозрили группу россиян в обмане при получении гражданства

Полиция Финляндии заявила, что расследует схему возможного получения гражданства и ВНЖ россиянами. Предполагается, что по меньшей мере 12 человек необоснованно получили паспорта путем фиктивного трудоустройства и пять человек находились в процессе получения гражданства на момент начала расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)