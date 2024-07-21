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Закон, порядок, государство

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94-летний ветеран войны в Корее осмотрел трофеи СВО и провел урок мужества на выставке натовской техники в Челябинске

94-летний ветеран войны в Корее осмотрел трофеи СВО и провел урок мужества на выставке натовской техники в Челябинске

Владимир Андреевич рассказал юношам и девушкам трудового отряда о том, что значит быть патриотом, какими разными бывают военные конфликты, и о мужестве его сослуживцев.

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