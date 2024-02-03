Маск заявил, что Байдену нелегалы в США нужны для победы на выборах

Американский предприниматель Илон Маск обвинил президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной иммиграцией из-за надежды набрать таким образом больше голосов на предстоящих выборах президента.
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